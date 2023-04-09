9 апреля – ИА Discover24.ru. Украинский Генштаб с оптимизмом заявляет об успешном отражении «всех атак» ВС РФ, но признает, что ситуация в Артемовске стала критической для ВСУ. Портал «Военное обозрение» обращает внимание на то, что в Киеве подтверждают продвижение российской армии к Часову Яру.

Так, в новой сводке сообщается, что ВС РФ штурмуют позиции ВСУ в Богдановке, причем действуют чрезвычайно активно. Боевики с трудом сдерживают их натиск. Также ЧВК «Вагнер» уверенно продолжают вести бои в Артемовске, стремясь полностью выбить противника за пределы города.

На Краснолиманском направлении, по словам представителей Генштаба ВСУ, российские войска предприняли не менее 50 атак. Также бои продолжаются в Марьинке и на Авдеевском направлении.

Все заявления об «успешно отбитых атаках» делаются исключительно в пропагандистских целях. Но несложно заметить, что ранее оптимистический тон сводок в последнее время сильно изменился.