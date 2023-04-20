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Украинский Генштаб в утренней сводке заявил, что на территории ДНР продолжаются боевые действия, причем ситуация для ВСУ крайне тяжелая. Особенно сложно боевикам, которые пытаются препятствовать штурмовым подразделениям ЧВК «Вагнер» выйти к трассе у населенного пункта Хромово под Артемовском.

«Вагнеровцы» атакуют позиции ВСУ в этом районе сразу с двух направлений. Одновременно с этим противника накрывают артиллерийские снаряды, прилетающие буквально каждую секунду. Боевики всеми силами отбиваются, так как потеря контроля над автомобильной дорогой оставит без снабжения весь артемовский гарнизон.

Признали в Генштабе ВСУ и успешные действия российских войск под Авдеевкой. Там ВС РФ также активно задействуют артиллерию и авиацию, продвигаясь вперед в районе населенных пунктов Первомайское и Водяное.

Киев утверждает, что под Марьинкой атакующие действия ВС РФ успеха не имеют, однако это больше похоже на пропагандистское высказывание, так как и на этом направлении российские военные достаточно уверенно продвигаются вперед.

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