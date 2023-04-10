ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

10 апреля – ИА Discover24.ru. Генштаб ВСУ признал, что на в Запорожской области российские ракеты уничтожили два объекта военной инфраструктуры. Кроме того, сообщается о поражении еще двух целей в Константиновке неподалеку от Артемовска.

Украинский Генштаб очень неохотно признает провалы и поражения, однако иногда скрыть реальность за пустыми словами не очень получается. Так, в сводке по состоянию на утро 9 апреля представители ВСУ заявили, что в боях за Бахмут (Артемовск) удалось отразить только около половины атак ЧВК «Вагнер».

Не совсем хорошо идут дела и в Авдеевке с Марьинкой, где российские войска беспрестанно атакуют, причем делают это вполне успешно, вытесняя боевиков.

Ракетные удары ВС РФ также уничтожили военные объекты ВСУ в Дружковке на территории ДНР и на Купянском направлении в Харьковской области.

Вам может понравиться

Генштаб ВСУ сообщает о российских атаках в районе Богдановки возле дороги в Часов Яр

9 апреля – ИА Discover24.ru. Украинский Генштаб с оптимизмом заявляет об успешном отражении «всех атак» ВС РФ, но признает, что ситуация в Артемовске стала критической для ВСУ. Портал «Военное обозрение»

Боец ВСУ сообщил об огромных потерях личного состава на передовой в окрестностях Бахмута

9 апреля – ИА Discover24.ru. В Бахмуте (ранее Артемовск) и его окрестностях продолжаются ожесточенные боевые действия. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продолжают вытеснять противника из городских кварталов. Подразделения ВСУ все еще

Российский фрегат «Адмирал Горшков» с 16 гиперзвуковыми ракетами «Циркон» уже находится у заднего двора НАТО

9 апреля – ИА Discover24.ru. Российский фрегат «Адмирал Горшков» провел учение в Красном море и на всех парах отправился в Средиземное, считающееся «задним двором НАТО», пишет портал Avia.Pro. Эксперты напоминают,