10 апреля – ИА Discover24.ru. Генштаб ВСУ признал, что на в Запорожской области российские ракеты уничтожили два объекта военной инфраструктуры. Кроме того, сообщается о поражении еще двух целей в Константиновке неподалеку от Артемовска.

Украинский Генштаб очень неохотно признает провалы и поражения, однако иногда скрыть реальность за пустыми словами не очень получается. Так, в сводке по состоянию на утро 9 апреля представители ВСУ заявили, что в боях за Бахмут (Артемовск) удалось отразить только около половины атак ЧВК «Вагнер».

Не совсем хорошо идут дела и в Авдеевке с Марьинкой, где российские войска беспрестанно атакуют, причем делают это вполне успешно, вытесняя боевиков.

Ракетные удары ВС РФ также уничтожили военные объекты ВСУ в Дружковке на территории ДНР и на Купянском направлении в Харьковской области.