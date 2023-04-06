Бахмут – это «мясорубка», из которой нужно было выводить украинские войска еще несколько недель назад, уверен экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Он отметил, что никакого военного смысла в удержании города нет. В боях за Артемовск украинская армия лишь теряет «лучших бойцов», в то время как ВС РФ несут минимальные потери и при этом достигают поставленных целей.

Напомним, ранее портал «Русская весна» написал, что боевики ВСУ начали массово покидать Артемовск. Они осознали угрозу окружения и стремятся как можно быстрее покинуть город. Впрочем, неподалеку от центра и в западной части уличные бои все же продолжаются.

В ходе своего визита в Польшу президент Украины Зеленский заявил, что решения по Бахмуту будут приниматься в зависимости от обстановки в городе и опасности для личного состава ВСУ.