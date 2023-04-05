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Конфликт на Украине невозможно разрешить военным путем, а Киеву не удастся восстановить контроль над присоединенными к России территориями, заявил бывший замглавы Минобороны Польши Вальдемар Скшипчак.

Он рассказал изданию Rzeczpospolita, что не понимает разговоров Запада о контрнаступлении ВСУ. Сейчас Соединенные Штаты и их союзники должны создавать коалицию и искать способы мирного урегулирования конфликта вместо подталкивания Украины к контратакующим действиям.

«Ни одна из сторон не имеет преимущества, мы столкнулись со стратегическим тупиком. Я уже давно об этом говорю. Некоторые говорят о наступлении, но я их не понимаю», – заявил польский генерал.

Он отметил, что для «победы», о которой постоянно говорит Киев, необходимо создать численное превосходство ВСУ над российскими войсками 4:1. В этом случае шансы у украинской армии появятся, но гарантировать успех ей даже в таком случае никто не сможет. Но создать подобного преимущества Украина не в состоянии.

У России тоже сейчас недостаточно сил, чтобы взять под контроль весь Донбасс. Она оттягивает крупные подразделения на юг, где планируется «весеннее контрнаступление» ВСУ. Но и Киев вряд ли сумеет его провести, так как не имеет опыта в подобных операциях.

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