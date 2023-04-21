Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВСУ могут попытаться прорваться на территорию России, перейдя границу, но у ВС РФ имеются в запасе способы предотвратить подобный сценарий развития событий. Генерал Виктор Соболев рассказал порталу News.ru, что для этого достаточно уничтожить инфраструктурные объекты, используемые для доставки на Украину западного вооружения и техники.

Речь идет о мостах и тоннелях, крупных железнодорожных узлах на Западе Украины, через которые оружие поставляется из Польши и других стран НАТО. Для этого можно задействовать оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», боезаряды которых не способна перехватить украинская ПВО.

Также с подобной задачей может справиться и российская авиация, которая вооружена ракетами и авиабомбами, обладающими огромной разрушительной мощью.

Соболев также прокомментировал возможность ввода войск НАТО на территорию Украины. По его мнению, такой сценарий может привести к настоящему апокалипсису с применением ядерных вооружений.

Вам может понравиться

ВС России поразили огнем выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ под Артемовском

ВС России сорвали попытку контрнаступления ВСУ на Артемовском направлении, накрыв выдвинувшиеся в атаку подразделения артиллерийскими снарядами, сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что Киев двинул свои подразделения одновременно в районе Константиновки и

DM: украинские беженки уводят мужей и партнеров у британских женщин

Женщины Великобритании начали жаловаться на беженок из Украины, которых они приютили в своих домах. Оказывается, многие из них увели у британок их мужей и партнеров. Об этом в своем материале

Рогов сообщил о сбитом в Запорожской области украинском штурмовике Су-25

Расчет зенитно-ракетного комплекса «Бук» ВС РФ в Запорожской области уничтожил украинский штурмовик Су-25. Представитель администрации региона Владимир Рогов сообщил, что пилот успел катапультироваться, в настоящий момент его разыскивают, передает ТАСС.