ВСУ могут попытаться прорваться на территорию России, перейдя границу, но у ВС РФ имеются в запасе способы предотвратить подобный сценарий развития событий. Генерал Виктор Соболев рассказал порталу News.ru, что для этого достаточно уничтожить инфраструктурные объекты, используемые для доставки на Украину западного вооружения и техники.

Речь идет о мостах и тоннелях, крупных железнодорожных узлах на Западе Украины, через которые оружие поставляется из Польши и других стран НАТО. Для этого можно задействовать оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», боезаряды которых не способна перехватить украинская ПВО.

Также с подобной задачей может справиться и российская авиация, которая вооружена ракетами и авиабомбами, обладающими огромной разрушительной мощью.

Соболев также прокомментировал возможность ввода войск НАТО на территорию Украины. По его мнению, такой сценарий может привести к настоящему апокалипсису с применением ядерных вооружений.