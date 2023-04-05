Визит украинского президента Владимира Зеленского в Варшаву – это один из этапов подготовки Киева к переговорам с Москвой. После Польши Зеленский посетит и другие страны Запада, чтобы получить политическую поддержку перед выходом на дипломатическое урегулирование конфликта, считает генерал Вальдемар Скшипчак, ранее возглавлявший Сухопутные войска польских ВС.

Он отметил, что противостояние находится в глубоком тупике, единственным адекватным выходом из которого станут переговоры между Россией и Украиной. Обе стороны вряд ли сразу найдут компромисс, но его поиски начнутся в ближайшее время, передает РИА Новости.

Также генерал польской армии выразил уверенность, что для Запада мирное урегулирование также станет комфортным решением. Страны Европы и США изрядно устали от Украины, поэтому будут выступать за начало переговорного процесса.