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Киев теоретически может восстановить контроль над Бахмутом (Артемовском), если будет иметь трехкратное численное превосходство над ВС РФ, рассказал порталу Ura.ru генерал-майор запаса Юрий Дьяков.

«То есть, грубо говоря, если обороняется дивизия, я наступаю, я должен иметь у себя три дивизии», – пояснил он.

При этом генерал отметил, что в ходе специальной военной операции на Украине все эти каноны неоднократно подвергались пересмотру. Она проводится совсем иначе, чем боевые действия во времена Великой Отечественной или афганской либо чеченской кампаний. Прямые противостояния между пехотой случаются в СВО достаточно редко и в основном это вылазки небольшими диверсионными группами. Основные же роли распределили между собой артиллерия и авиация, которые наносят удары по противнику. И корректируются беспилотными аппаратами, за всем наблюдающими с воздуха.

Именно из-за этого, считает Дьяков, делать какие-либо прогнозы довольно сложно.

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