ВС Украины сейчас расходуют несколько тысяч снарядов ежедневно, поэтому даже если Запад переведет свой ВПК на военные рельсы и наладит бесперебойное производство боеприпасов, он все равно не сможет удовлетворить потребности ВСУ. Об этом сообщил бывший заместитель командующего Сил специальных операций украинской армии генерал Сергей Кривонос.

Напомним, что Соединенные Штаты регулярно отправляют на Украину снаряды для артиллерийских установок и РСЗО. Кроме того, Евросоюз 21 марта принял решение поставить Киеву миллион боеприпасов, на что уйдет два миллиарда евро налогоплательщиков, передает РИА Новости.

Киев задумывается и о собственном производстве боеприпасов. Так, советник главы МВД Антон Геращенко предлагал наладить его на тыловых предприятиях Украины и в подземных хранилищах, до которых не доберутся российские ракеты.