Командование вооруженных сил Украины будет вынуждено растягивать свою линию наступления. Причины таких действий украинского военного командования в беседе с журналистом издания «Аргументы и Факты» объяснил генерал-лейтенант Анатолий Хрулев.

Атака на узком участке фронта с применением 300 танков могла бы представить серьезную угрозу для любой линии обороны. Однако такого количества боевых машин нет в распоряжении ВСУ. При этом Хрулев отметил, что тактика танковых клиньев, применяемая немецким генералом Гудерианом, изжила себя и больше не применяется на практике.

Поэтому командование ВСУ будет вынуждено растягивать свои танки на широкой линии фронта. В таком случае российским войскам будет намного проще их поразить. Уничтожать немецкие «Леопарды» вооруженных сил Украины могут как российские танки, оснащенные 125-мм орудиями, так и пехота из противотанковых ракетных комплексов.

По словам генерала, во время украинского контрнаступления важную роль будет играть разведка ВС России, чтобы своевременно укреплять наиболее танкоопасные места на линии боевого соприкосновения.