Генерал-лейтенант Анатолий Хрулев в беседе с журналистами рассказал о достоинствах и недостатках западной бронетехники, поставляемой на территорию Украины в распоряжение ВСУ.

По словам эксперта, о недостатках или сильных сторонах того или иного вида вооружений можно с уверенностью говорить только после его боевого применения. Вооруженные силы Российской Федерации никогда не сталкивались с американскими танками Abrams в реальных боевых условиях.

Однако исходя из его характеристик можно с уверенностью сказать, что данная техника обладает мощным орудием и усиленным бронированием. Тем не менее, опыт боевых действий в Ираке показывает, что, как и любая другая бронетехника, она может быть уничтожена с помощью современных противотанковых средств. Хрулев отметил, что за время иракского конфликта из РПГ и ПТУРов было уничтожено порядка ста американских танков.

Основное преимущество американской боевой машины заключается в его автоматической системе управления огнем и скорострельности.