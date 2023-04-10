10 апреля – ИА Discover24.ru. Заявления украинских чиновников о подготовке масштабного контрнаступления ВСУ с применением большого количества современной западной военной техники являются пропагандой. Об этом в своем Телеграм-канале написал глава оборонного комитета Совфеда экс-главком ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев.

По его словам, пафосные заявления украинских политиков о том, что украинская армия «вооружена до зубов» и границы Украины находятся под надежной защитой ВСУ являются простым «блефом». Российский сенатор добавил, что по многим позициям вооруженные силы Украины испытывают огромные проблемы.

Российский генерал напомнил, что даже Пентагон заявил о нехватке средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов в подразделениях украинской армии. Именно по этой причине, по мнению Бондарева, контрнаступление ВСУ «просто обречено на провал». Единственный здравый выход из сложившейся ситуации для Зеленского заключается в «немедленном инициировании переговорного процесса».