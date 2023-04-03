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Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что «где-то на Бахмуте американский бронетранспортер M113 уже работает на благо России». Так он прокомментировал трофеи, продемонстрированные бойцами ЧВК «Вагнер».

Он отметил, что «музыканты» довольны добычей и используют ее в боях против ВС Украины. Вся бронетехника, которая попадает в руки российских военных, проходит обслуживание и ремонтируется. Так, «вагнеровцы» применяют 6 или 7 боевых машин пехоты, отбитых у врага.

Кроме того, среди трофеев встречаются снайперские винтовки UAR-10, разработанные на Украине, американские штурмовые M4A1, другое стрелковое оружие. При определенном везении удается получить в свое распоряжение немецкие противотанковые мины ПАРМ или гранатометы M320 производства США.

Трофеи достаются очень тяжело, пишет военкор, так как боевики ВСУ оказывают отчаянное сопротивление и упрямо не сдают позиции.

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