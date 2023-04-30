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Как отмечает в своем материале издание «Военное дело», польский обозреватель и политолог Марек Галась выразил свое мнение касательно требований польского правительства о выплате репараций из-за нападения Германии на Польшу в 1939 году.

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что основой для подготовки очередной дипломатической записки к немецкому правительству станет решение о репарациях.

По мнению Галася, постоянные требования Варшавы о выплате Берлином репараций являются лишь предлогом. Польское правительство пытается всеми способами истощить Германию и ослабить ее политическую волю. Польский политолог уверен, таким образом Вашингтон пытается наказать Берлин за его отказ возглавить антироссийскую коалицию в Европе.

Однако по мнению Галася, попытки Министерства обороны Польши проводить военные учения с имитацией отражения атаки противника со стороны Запада не приведут ни к чему хорошему. В итоге Варшава не получит никаких репараций, а только испортит отношения с Германией, резюмировал Галась.

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