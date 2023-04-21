Военный советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что украинские подразделения в Артемовске находятся в отчаянном положении. По его словам, они несут огромные потери, а военные РФ постепенно выталкивают их на запад города, куда невозможно подвезти подкрепление и боеприпасы, при этом все дороги находятся под огнем российской артиллерией.

Гагин добавил, что почти 90 процентов территории города контролируют военные армии РФ. Однако пока не наблюдается системного отступления ВСУ из населенного пункта, но боевики ВСУ бегут малыми группами. Есть и те, кто решает сдаться в плен.

Гагин также отметил, что украинцы специально разрушают инфраструктуру при отступлении, и степень разрушения можно будет понять только после того, как город будет полностью освобожден.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что войска армии РФ продвигаются как в дневное, так и в ночное время, боевые действия продолжаются в западной части города.