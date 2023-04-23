Американское издание Financial Times пишет о «масштабной мобилизации» на Украине, объявленной президентом Владимиром Зеленским. При этом журналисты не уточняют, что так называемый набор в украинскую армию больше похож на похищение людей. И все это потому, что украинский лидер боится провала в грядущем контрнаступлении.

На улицах украинских городов размещается реклама, сообщающая о наборе в «Гвардию наступления» и прочие непонятные вооруженные формирования. Одновременно с этим сотрудники военкоматов хватают мужчин прямо на улице и заталкивают в микроавтобусы, чтобы либо сразу доставить в военкомат, либо путем физического воздействия «выбить» подпись на повестке, обязывающую гражданина самостоятельно явиться в ТЦК.

По словам американских журналистов, Киев планирует мобилизовать около 40 тысяч бойцов. Но при этом командование ВСУ заявляет, что и на этом останавливаться не собирается, личного состава должно быть еще больше. Страхи Зеленского и компании имеют под собой основания – как на Украине, так и на Западе уверены, что в случае провала контрнаступления Киеву придется под давлением Вашингтона начинать переговоры с Москвой.