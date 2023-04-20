Западная пресса продолжает анализировать утекшие в Сеть в начале апреля американские секретные документы, касающиеся ситуации на Украине. Журналисты утверждают, что до сих пор находят в них интересную информацию. Издание Financial Times (FT) сообщает, что в слитых документах Пентагона говорится о планах ЧВК “Вагнер” закупить оружие у Китая – пишет “Лента.ру”.

Якобы частная военная компания собиралась приобретать у “китайских партнёров” оружие и боеприпасы. Однако, как уверяет FT, Китай на сделку не пошёл, оружия даже для испытательных целей не отправлял и не контактировал с ЧВК по поводу поставок. Отмечается, что “вагнеровцы” отправляли запросы в Китай в начале 2023 года.

Примечательно, что ранее разведка США сообщала, что Пекин может направить вооружение Москве. Причём делать это планировалось тайно – военную технику Китай якобы собирался направить в Россию в замаскированном под гражданские товары виде.