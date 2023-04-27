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Киев ввел жесткую цензуру в стране, чтобы в западные СМИ попадала исключительно положительная информация об украинской армии. Авторы публикаций о серьезных потерях ВСУ или о поражениях на линии соприкосновения сильно рискуют превратиться во «врагов народа», пишет немецкое издание Der Freitag.

Так, в прифронтовых районах и непосредственно на передовой журналистам иностранных СМИ работать запретили вообще, якобы заботясь об их безопасности. Однако несложно понять, что Киев просто не хочет, чтобы ВСУ показывали в негативном свете. Украинских корреспондентов, лояльных к власти, пропускают куда угодно.

«Боюсь, что цензура на Украине еще больше затрудняет получение объективной картины происходящего – ожидаемая контратака, скорее всего, будет рассматриваться непосредственно из Киева», – цитирует авторов статьи РИА Новости.

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