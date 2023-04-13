ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После утечки секретных документов Пентагона, которые говорят о недостатке ресурсов у украинской армии, читатели французского издания  Le Figaro стали бурно обсуждать эту тему.

Один комментатор считает, что у Украины есть большой риск поражения, если она попытается провести контрнаступление, о котором так давно говорит.

Другие читатели утверждают, что информация имеет только «медийный ход», и что у Вооруженных сил Украины недостаточно средств для проведения запланированного контрнаступления.

Ранее американское издание The Washington Post сообщало, что командование украинских Вооруженных сил отложило наступление на некоторый срок. Причиной стали плохие погодные условия и медленная отправка боевой техники и снарядов странами Запада.

Вам может понравиться

Врач увидел у президента Украины признаки глубокой детоксикации

11 апреля – ИА Discover24.ru. По последним видеозаписям с выступлениями президента Украины Владимира Зеленского можно сделать вывод, что его физическое и психическое состояние оставляет желать лучшего. Многие заметили, что он выглядит

«Лучше готовиться к худшему»: Пригожин о резервах ВСУ для весеннего наступления

Глава формирования ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал информацию о наличии у ВСУ 200 тыс. человек резерва для весеннего наступления. Представители издания LIVE24 отправили на имя российского бизнесмена запрос, с просьбой

Лидер Украины Зеленский нашел способ избавиться от проблем

12 апреля – ИА Discover24.ru. По информации немецкого издания Bild am Sonntag, президент Украины Владимир Зеленский собирается поехать в Германию в мае, где ему вручат международную премию Карла Великого. В ходе