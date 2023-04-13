После утечки секретных документов Пентагона, которые говорят о недостатке ресурсов у украинской армии, читатели французского издания Le Figaro стали бурно обсуждать эту тему.

Один комментатор считает, что у Украины есть большой риск поражения, если она попытается провести контрнаступление, о котором так давно говорит.

Другие читатели утверждают, что информация имеет только «медийный ход», и что у Вооруженных сил Украины недостаточно средств для проведения запланированного контрнаступления.

Ранее американское издание The Washington Post сообщало, что командование украинских Вооруженных сил отложило наступление на некоторый срок. Причиной стали плохие погодные условия и медленная отправка боевой техники и снарядов странами Запада.