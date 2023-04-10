ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

10 апреля – ИА Discover24.ru. Читатели Le Figaro, французской газеты, прокомментировали последнее заявление президента страны Эммануэля Макрона и посмеялись над ним. Глава Франции обратился к странам Европы и призвал их к «стратегической автономии», об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент Франции заявил, что Европе не нужно подстраиваться под Вашингтон, а также участвовать в противостоянии Америки и Китая по вопросу Тайваня. Он подчеркнул, что лидерам Европы следует «проснуться» и начать думать о собственных интересах.

Однако многие пользователи газеты Le Figaro считают, что заявления Макрона – это просто пустые слова. Некоторые из них считают, что Франция подчинена Германии, которая в первую очередь является вассалом Америки.

Другие читатели отметили, что Макрон живет в мире своих иллюзий и утопий, которые он пытается заставить других принять.

Вам может понравиться

Минобороны РФ: Украина готовит провокацию с отравляющими веществами с целью дискредитации России

В своем заявлении оборонное ведомство РФ сообщило о готовящейся провокации со стороны киевского режима в Сумской области. По информации Минобороны, Киев планирует сымитировать использование армией РФ артиллерийских боеприпасов с отравляющими

WION: заход фрегата «Адмирал Горшков» в саудовский порт Джидда не понравится Вашингтону

Российский фрегат из Северного флота, который совершил деловой заход в порт Саудовской Аравии, вызовет недовольство администрации Байдена, отмечает индийский телеканал WION. Источник подчеркивает, что наличие гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» на

HR-стратег Рудакова рассказала о востребованности соискателей старше 50 лет в 2023 году

По словам директора центра карьеры корпорации «Синергия» Анны Рудаковой, российские работодатели начнут внимательнее рассматривать кандидатов старше 50 лет в 2023 году. Такое изменение связано с отъездом мигрантов, ковидными ограничениями и