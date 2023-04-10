10 апреля – ИА Discover24.ru. Читатели Le Figaro, французской газеты, прокомментировали последнее заявление президента страны Эммануэля Макрона и посмеялись над ним. Глава Франции обратился к странам Европы и призвал их к «стратегической автономии», об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент Франции заявил, что Европе не нужно подстраиваться под Вашингтон, а также участвовать в противостоянии Америки и Китая по вопросу Тайваня. Он подчеркнул, что лидерам Европы следует «проснуться» и начать думать о собственных интересах.

Однако многие пользователи газеты Le Figaro считают, что заявления Макрона – это просто пустые слова. Некоторые из них считают, что Франция подчинена Германии, которая в первую очередь является вассалом Америки.

Другие читатели отметили, что Макрон живет в мире своих иллюзий и утопий, которые он пытается заставить других принять.