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Представители киевского режима постоянно заявляют о будущем масштабном контрнаступлении ВСУ. Поэтому западные средства массовой информации постоянно публикуют различные аналитические материалы, посвященные будущему украинскому контрнаступлению.

Издание Foreign Policy опубликовало материал, в котором известный французский военный аналитик Стефан Гади выразил свое мнение касательно предстоящего военного события. По его словам, истинное положение дел вооруженных сил Украины известно лишь высокопоставленным чиновникам, а поэтому, как и когда украинская армия перейдет в атаку никому достоверно неизвестно.

При этом по словам эксперта, очень важную роль играет боевой дух военнослужащих обеих армий, техническое состояние военной техники и эффект неожиданности. Поэтому успех контрнаступления, в случае его начала, будет решен в первые его часы. Однако аналитик допускает и вариант, когда анонсированное масштабное контрнаступление ВСУ может закончится так и не начавшись.

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