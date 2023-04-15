На французском телеканале France 24 появился сюжет о ведении боев российскими военными в зоне СВО на Донбассе, в котором говорилось о предстоящем украинском контрнаступлении.

Однако французский корреспондент назвал это контрнаступление «вражеским», что вызвало резкое возмущение со стороны украинских властей. В результате сюжет удалили из социальных сетей телекомпании.

Съемки проходили в 30 километрах от передовой на территории Российской Федерации, а в сюжете французский корреспондент брал интервью у российских военнослужащих. Киевский режим пригрозил ответственностью французским корреспондентам, которые без разрешения киевского правительства находились на территории Украины, подконтрольной армии РФ.

Появление подобных сюжетов в западных СМИ является раздражающим фактором для киевского режима, который опасается изменения политики Запада в отношении поддержки Украины.