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Танки Leopard 2 ВСУ получают от разных стран НАТО, что в дальнейшем создаст Киеву серьезные проблемы. Все дело в том, что в боевых машинах применяются разные боеприпасы, из-за чего приобретать оптом их не получится.

Чтобы обеспечить постоянное наличие боеприпасов для этих танков, Киеву потребуется договариваться с производителями снарядов по отдельности, заключать с ними договора на поставку, а также обеспечивать логистику через целый ряд европейских государств. Это создаст массу сложностей и существенно затянет процесс получения снарядов, пишет издание Foreign Policy.

Напомним, западные эксперты заявляют, что из-за нехватки танков и прочего вооружения Киев вряд ли сумеет провести успешное контрнаступление. Это понимают и на Украине. К примеру, ранее юрист Лозовой потребовал от Запада не менее 500 танков и как можно больше ракет.

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