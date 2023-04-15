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Украинские элиты никак не могут прийти к общему мнению по вопросу Крыма. То есть, подавляющее большинство политиков уверено, что полуостров нужно «возвращать». Но одна их часть настаивает на «военном пути», а другая склоняется к уступкам России и «торгам», пишет американское издание Foreign Policy.

Авторы публикации отмечают, что всему виной – безапелляционная политика Киева, из-за которой возникает все больше споров внутри страны. В будущем они могут спровоцировать раскол правящих элит, а также появление многочисленных разногласий между партнерами и союзниками Украины.

Социальные опросы показывают, что 58 процентов граждан страны выступают за «возвращение» Крыма. Запад же просто выжидает, чем закончится киевское контрнаступление. Если в результате ВСУ удастся чудом выйти к границам полуострова, США и НАТО вмешаются и будут настаивать на переговорном процессе.

Напомним, что позиция Россия остается четкой и ясной – Крым является территорией РФ, в отношении которой никакой торг не уместен.

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