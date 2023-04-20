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На фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ западная пресса продолжает делать прогнозы и анализировать ситуацию. Так, издание Foreign Policy (FP) отмечает, что главными во всей наступательной операции, которую проведёт украинская армия, будут первые сутки. Об этом сообщает “Военное обозрение”.

По мнению обозревателей FP, смысл в том, чтобы в самом начале контрнаступления “посеять панику” среди российских военных и “вызвать командный паралич”. Если этого добиться, то наступательная операция пройдёт быстро и успешно. Однако в случае, если в первые сутки ничего подобного не произойдёт, то и надеяться ВСУ особо не на что – контрнаступление будет обречено.

О готовящемся контрнаступлении киевские власти говорят на протяжении многих месяцев. Однако точных сроков не называют, заявляя лишь о “весенне-летнем периоде”.

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