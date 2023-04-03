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Армия США не может в полной мере выполнять боевые задачи. Она столкнулась с недобором, политизацией и воукизмом (поддержкой цветного населения и граждан с нетрадиционной сексуальной ориентацией). Такое мнение высказал ведущий Fox News, член палаты представителей Конгресса Майкл Уолтц. Об этом сообщает РИА “Новости”.

По словам журналиста, в упадке армии виновна администрация президента Джо Байдена, которая поддерживает гражданских лидеров, ратующих за “нелепые демографические и этнические квоты”. Уолтц полагает, что внедрение в ВС США трансгендерной идеологии значительно снизило требования к физподготовке бойцов, а политизация армии привела к увеличению бюрократического аппарата.

Ведущий Fox News также обратил внимание, что недобор личного состава в американскую армию в прошлом году составил 25%, в этом прогнозируется недобор в два раза больше. Всё это делает армию США небоеспособной и подрывает доверие народа к ней, считает Уолтц.

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