Снимок, на котором изображены президент Франции Эммануэль Макрон, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель КНР Си Цзиньпин, вызвал много смеха у пользователей Twitter.

Читатели написали, что между политиками за круглым столом было слишком большое расстояние. Некоторые пользователи вспомнили, как Си Цзиньпин и Владимир Путин находились во время переговоров на расстоянии вытянутой руки друг от друга, когда китайский лидер приезжал с визитом в Москву.

Один пользователь пошутил, что Макрон и фон дер Ляйен пытаются докричаться до Си Цзиньпина, чтобы он больше не общался с Путиным.

Кроме того, издание Politico сообщило, что Макрон не смог изменить позицию Китая по украинскому конфликту, и он также нарушил протокол. Ошибка заключалась в том, что французский лидер говорил в ходе пресс-конференции почти в два раза дольше, чем сторона, которая его принимала.