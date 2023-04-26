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В городе Минден в Германии боевики ВСУ несколько месяцев подряд учились наводить переправы через бурные речные потоки. Не исключено, что в качестве одного из сценариев контрнаступления Киев рассматривает форсирование Днепра в Херсонской области, однако военный эксперт Василий Фатигаров считает подобное развитие событий глупой авантюрой со стороны украинского командования.

В интервью «Московскому комсомольцу», аналитик пояснил, что ширина Днепра и бурное течение в южной его части не дает возможностей для наведения понтонной переправы. Кроме того, российские ВС вряд ли будут спокойно наблюдать за подобной суетой.

Следовательно, вариант с форсированием реки отпадает. Неблагоприятная для Киева ситуация складывается и в районе Орехова, куда командование сейчас стягивает крупные силы. Там наступать придется по голой степи, спрятаться в которой просто негде. Артиллерия и авиация РФ обязательно воспользуются этим.

По мнению эксперта, Киев может попытаться вторгнуться на территорию РФ и захватить населенные пункты в Белгородской и Брянской областях. Однако это будет сделано исключительно для пропаганды, так как российские ВС быстро выбьют противника из приграничных регионов.

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