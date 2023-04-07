Киев может задействовать для атаки на Крым своеобразные «волчьи стаи» с летательными и морскими беспилотными аппаратами. О надводных дронах-камикадзе подробно рассказал военный эксперт Валентин Шестак.

Он пояснил, что по предварительной информации, Киев использует копии американских беспилотников MANTAS T-12, которые собирает на собственных предприятиях. Этот дрон может разгоняться до скорости в 80 километров в час и безостановочно перемещаться до 60 часов.

Длина беспилотника достигает 5,5 метров, а вес – примерно 60–200 килограммов в зависимости от боевой части. Существует реальная возможность осуществлять управление дроном удаленно с использованием спутниковых систем Starlink.

Эксперт пояснил, что обнаруживать подобные беспилотные аппараты могут автономные интеллектуальные системы. Их установка на подступах к Севастополю позволит своевременно выявить атаку и уничтожить дроны-камикадзе, не подпуская их близко к Крыму.