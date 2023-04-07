Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев может задействовать для атаки на Крым своеобразные «волчьи стаи» с летательными и морскими беспилотными аппаратами. О надводных дронах-камикадзе подробно рассказал военный эксперт Валентин Шестак.

Он пояснил, что по предварительной информации, Киев использует копии американских беспилотников MANTAS T-12, которые собирает на собственных предприятиях. Этот дрон может разгоняться до скорости в 80 километров в час и безостановочно перемещаться до 60 часов.

Длина беспилотника достигает 5,5 метров, а вес – примерно 60–200 килограммов в зависимости от боевой части. Существует реальная возможность осуществлять управление дроном удаленно с использованием спутниковых систем Starlink.

Эксперт пояснил, что обнаруживать подобные беспилотные аппараты могут автономные интеллектуальные системы. Их установка на подступах к Севастополю позволит своевременно выявить атаку и уничтожить дроны-камикадзе, не подпуская их близко к Крыму.

Вам может понравиться

NBC News: Украина может не суметь провести контрнаступление из-за потерь среди опытных военных

Жизнеспособность украинского контрнаступления находится под большим сомнением, считают корреспонденты американского телеканала NBC News. Они поясняют, что в боях за Артемовск (Бахмут), Авдеевку и другие населенные пункты Киев теряет опытных военнослужащих,

ЗРК Avenger поступил на боевое дежурство в ВСУ

Украинские войска продолжают вводить в строй натовскую военную технику. 5 апреля командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что на боевое дежурство принят переданный США зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Avenger. Об

Генерал ВСУ Кривонос: Бахмут надо было сдавать еще несколько недель назад

Бахмут – это «мясорубка», из которой нужно было выводить украинские войска еще несколько недель назад, уверен экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос. Он отметил, что никакого военного смысла в удержании города нет.