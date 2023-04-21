Объемы поставок западной техники не удовлетворяют потребности ВСУ, заявили в Киеве. Украинское правительство и представители парламента в открытую высказывают недовольство действиями США и стран НАТО, пишет американское издание Foreign Policy.

Так, депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что Североатлантический альянс отправляет на Украину оружие «по крупицам», что не позволяет рассчитывать на полноценное контрнаступление. Также она высказалась в том духе, что главком ВСУ Валерий Залужный просил гораздо больше танков и другой техники, чем получил Киев, передает РИА Новости.

Устинова высказала недовольство еще и тем, что с Запада на Украину поступает в основном устаревшее вооружение, которое не позволяет вести боевые действия с Россией на равных.

Напомним, ранее свое разочарование в западной технике высказали и бойцы ВСУ. После разгрома колонны на дороге в Артемовск они заявили, что ожидали большего от натовских боевых машин.