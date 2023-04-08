8 апреля – ИА Discover24.ru. В ходе боев в городской черте Бахмута (Артемовска) западные обвинения российских сил в «разрушительных действиях» грешат важной недомолвкой: это стало ответом на применение там украинскими военными оружия, имеющего ряд характеристик «массового поражения». На это обстоятельство указывает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Длительные и настойчивые усилия российских войск, задействованных в проведении специальной военной операции на Украине, по окружению и отсечению украинского гарнизона в городе Бахмут в Донбассе на востоке Украины близятся к завершению: подразделения получившей широчайшую известность ЧВК «Вагнера» успешно берут под свой контроль центр города.

Ранее в этом году российские десантники усилили «Группу Вагнера», и вместе они продвинулись к северу и югу от Бахмута, а также овладели восточными окраинами самого города. «Однако украинскому гарнизону в Бахмуте и его окрестностях удавалось долгое время удерживать под свои контролем обе главные дороги, ведущие в город с запада. Это позволяло им поддерживать свою оборону, медленно сдавая квартал за кварталом», – отмечает обозреватель Forbes.

По его оценке, долговременные и все более ожесточенные боевые действия «означают, что обе стороны готовы разрушать сам город, чтобы завоевать его». На видео, недавно распространенном в соцсетях, запечатлена российская пусковая установка ТОС-1А, запускающая мощные термобарические ракеты в черте оспариваемого города.

«Чтобы не обвинять русских в якобы исключительно бессмысленных разрушениях, имейте в виду: украинцы также развернули и применили в Бахмуте по крайней мере одно орудие, стреляющее боеприпасом неизбирательного действия – линейным зарядом УР-77», – указывает Дэвид Экс. И именно ВСУ первыми пошли на применение военных средств, многими экспертами оцениваемыми сравнимого с «оружием массового поражения».

УР-77 «Метеорит» – это советская самоходная реактивная установка разминирования. Создана на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика», начала серийно производиться с 1978 года и досталась Украине из арсенала вооружений, унаследованных при распаде СССР. УР-77 предназначена для запуска так называемых «линейных зарядов», чтобы их одномоментным подрывом оперативно проделывать ходы в минных полях при ведении боя.

По сути, как излагает Экс хронику недавних боев в Бахмуте, когда 3 апреля бойцы «Группы Вагнера» продвинулись вперед сразу на несколько кварталов с юга и востока и в конечном итоге захватили здание бывшей городской администрации, украинцы незамедлительно продемонстрировали «акцию отмщения».

«Они вкатили в Бахмут противоминный заряд УР-77 и нацелили его на российские войска, наступавшие в южном Бахмуте в районе улицы Корсунского. Произошедший взрыв был сравним по разрушительной силе с теми ракетами ТОС-1А, которые русские запустили в центр города пару дней спустя», – указывает обозреватель Forbes.

Впрочем, он сам (как и многие военные эксперты, и не только на Западе) давно придерживается мнения, что «Бахмут сам по себе никогда не имел важного военно-стратегического значения», а в ходе текущего конфликта на Украине он в большей степени является «символом», которому придали чрезмерную значимость политики и пропагандисты.