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Тютти Туппурайнен, занимающая должность министра по делам Европы Финляндии, сообщила, что действия России в отношении поезда «Аллегро» не имеют никакого значения на территории Финляндии.

Ранее компания VR Group, которая обслуживает этот поезд, отказалась комментировать этот вопрос. Поезд прекратить ездить между Петербургом и Хельсинки в конце марта 2022 года, и летом VR Group объявила, что составы будут списаны.

В ответ РЖД обратились в судебные органы, чтобы признать такие действия незаконными. В случае, если решение не будет исполнено, РЖД попросили взыскать с VR Group 10 миллионов рублей, а также выплатить по 1,26 миллиона рублей за каждый день неисполнения судебного акта.

Решение было вынесено 26 апреля и будет удовлетворено полностью.

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