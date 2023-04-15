Международная новостная газета Financial Times сообщает, что февральский визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай был отменен из-за аэростатов, появившихся в небе над США, которые, по всей видимости, были отправлены КНР. Теперь же Пекин отказывается согласовывать новый визит Блинкена в Поднебесную из-за опасений, что США могут обнародовать результаты расследования о сбитом аэростате, сообщает издание, ссылаясь на 4 источника.

Один из источников отмечает, что глава китайского МИД Цинь Ган считает расследование ФБР по поводу возникновения аэростата в воздушном пространстве США главной проблемой, мешающей стабилизации американо-китайских отношений.

В свою очередь, Энтони Блинкен в беседе с журналистами Financial Times отметил, что для США очень важно поддерживать контакты с КНР для продолжения диалога. «Что касается моего собственного визита в Китай, то он состоится, когда будут подходящие условия», – подчеркнул госсекретарь США.