Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров назвал украинского президента «зомби». Певец подчеркнул, что когда-то он состоял в хороших отношениях с Зеленским, а теперь он «абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит».

Киркоров знаком с Владимиром Зеленским более десяти лет. Познакомились они на съемках программы «95 квартал» в Киеве. Артист был приглашенной звездой на шоу. Филипп подчеркнул, что Зеленский желал попасть в российский шоу-бизнес. По словам певца он помог ему в этом, пригласив Зеленского стать его соведущим в телевизионной программе «Фактор А», которая транслировалась на канале «Россия». Также Филипп Бедросович рассказал, что в свое время даже разрешил Зеленскому бесплатно жить в своей московской квартире.

Последний раз, по словам исполнителя, он лично виделся с Зеленским в 2015 году в Майами. «Увидев меня, он отвел глаза в сторону», – подчеркнул Киркоров, отметив, что не может объяснить столь сильные перемены в Зеленском. «Я его не узнаю. Это другой человек».