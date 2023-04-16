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Украинские телеграм-каналы все чаще рассказывают о загадочных воздушных целях, которые ниоткуда появляются, некоторое время летят в сторону Украины, вынуждая ПВО реагировать, а затем бесследно исчезают. Авторы публикаций считают, что таким образом действуют российские системы РЭБ, которые «спамят» радиолокационные станции.

Сразу после исчезновения таинственных целей появляются реальные крылатые ракеты и планирующие авиабомбы. Вот только противовоздушная оборона уже не реагирует на них. В этом есть и вина боевиков ВСУ, которые снижают чувствительность РЛС, чтобы сделать их невосприимчивыми к «спаму».

В одном из запорожских пабликов появилось сообщение о целях, которые разгоняются до скорости 3200–3600. При этом они то появляются, то внезапно исчезают, что можно объяснить только воздействием системы радиоэлектронной борьбы.

Эта ситуация в очередной раз подтверждает наличие в распоряжении российских войск средств и технологий, способных справиться даже с западными средствами ПВО, поставляемыми на Украину.

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