11 апреля – ИА Discover24.ru. Хакеры могут использовать USB-зарядки в общественных местах, таких как аэропорты, торговые центры или отели, для взлома гаджетов и распространения вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщает издание «Газета.ru» со ссылкой на заявление Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Представители американских спецслужб предупреждают, что хакеры нашли способ распространения вредоносного программного обеспечения и специальных программ для мониторинга через общественные пункты зарядки, использующие USB-порты.

Сообщается, что данный метод взлома гаджетов называется в мире хакеров juice jacking. Чтобы не стать жертвой злоумышленников необходимо пользоваться для зарядки гаджетов собственным зарядным устройством через традиционную розетку или использовать внешний аккумулятор.

Напомним, что специалисты по информационной безопасности также не рекомендуют использовать для доступа к Сети открытые точки доступа Wi-Fi, поскольку передача информации через данные публичные сети может быть легко перехвачена злоумышленниками.