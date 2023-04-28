Сообщения западных СМИ о неудачных попытках киевского режима атаковать Севастополь прокомментировал военный эксперт Василий Фатигаров в беседе с «МК».

Ранее британская газета указала на усиление защиты главной военно-морской базы Черноморского флота России с помощью боевых дельфинов и шести эшелонов обороны. По словам эксперта, размещение физических барьеров и понтонных барж на входе в Севастопольскую бухту подтверждается спутниковыми снимками.

Он также отметил, что акваторию патрулируют дельфины, катера и вертолеты.

Фатигаров подчеркнул, что обеспечение безопасности грамотно организовано, включая многослойную систему ПВО и возобновление работы с боевыми дельфинами, которых специально обучают в Казачьей бухте.