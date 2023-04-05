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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Варшаву на встречу с польским коллегой Анджеем Дудой на «железнодорожном лимузине», пишут журналисты издания Fakt. Они нашли и внимательно осмотрели внутри и снаружи поезд украинского лидера.

Отмечается, что Зеленский приехал в вагоне, специально разработанном для перевозки VIP-персон. В нем оборудованы спальня, кухня с современным оборудованием и ванная комната с мозаичной отделкой.

Для охраны президента также выделены весьма комфортабельные помещения. В поезде имеется конференц-зал, оборудованный всем необходимым. В интерьере преобладают золотые тона, которые делают помещения роскошными.

Журналисты отмечают, что шикарный ремонт в вагоне делали именно в Польше. Ранее на этом поезде в Киев ездил американский лидер Джо Байден. Золотую отделку в ходе ремонта сильно критиковали, так как она вызывала ассоциации с Виктором Януковичем.

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