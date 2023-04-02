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Западу следует предпринять меры, чтобы не допустить распространения ядерного оружия по Восточной Европе, заявил генерал-майор ВС Польши Богуслав Пацек, ранее занимавший пост советника начальника Генштаба. Так он прокомментировал обещание президента России Владимира Путина разместить тактические ядерные боеголовки в Белоруссии.

По словам Пацека, у Запада не получится вынудить российского лидера отказаться от этой идеи дипломатическими методами. Москва якобы понимает только силу, поэтому Североатлантический альянс должен «заставить» ее поменять планы.

«Не помогут и резолюции ООН. Путин больше никого не слушает. Он реагирует только на силовые аргументы», – добавил Пацек.

Он также отметил, что если ядерное оружие все же будет размещено в Белоруссии, то соседние страны не смогут чувствовать себя в безопасности.

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