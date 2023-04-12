В распоряжении ВВС США находится 540 истребителей F-35, однако совершать боевые вылеты способны не более 30 процентов всего парка этих самолетов. Такое заявление под присягой сделал американский генерал-лейтенант Майкл Шмидт.

Это далеко не первое упоминание о неспособности истребителей F-35 выполнять боевые задачи. Ранее в издании Defence News самолет назвали «самым дорогим из проблемных и самым проблемным из существующих». Причиной стало падение F-35 в Техасе, где летчик пытался совершить вертикальную посадку.

При этом США продолжают уверенно продвигать свои «суперневидимые» истребители в Европу, снабжая ними ВВС стран Североатлантического альянса. Изначально предусматривалось, что ряд европейских государств займется производством этих самолетов и таким образом сможет поучаствовать в распределении прибыли. Но сейчас выясняется, что это прерогатива только компании Lockheed Martin. Европейские же производители могут рассчитывать разве что на кооперацию 2-3 уровней, которая позволяет получить не более 15 процентов прибыли.