10 апреля – ИА Discover24.ru. Европейские производители военной техники не смогут удовлетворить запросы Киева в поставках оружия. Об этом сообщает ресурс The New York Times, ссылаясь на производителей боеприпасов.

Так, крупнейший завод по производству артиллерийских снарядов Nammo выпускает до 200 тысяч снарядов в год, Киев же для ведения вооруженного конфликта просит 250 тысяч снарядов ежемесячно.

В публикации отмечается, что общая производительность всех 11 заводов по изготовлению снарядов, расположенных на территории Европы, далека от таких показателей. Несмотря на это, союзники по НАТО надеются помочь Украине и удовлетворить ее потребности за счет существующих запасов, так как они стремятся максимально повысить производство в случае затяжного вооруженного конфликта.