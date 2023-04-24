ЧВК «Вагнер» делает все возможное, чтобы не дать Украине начать контрнаступление. Боевики ВСУ, занимающие в Артемовске площадь «километр на два» и мечтающие при этом восстановить контроль над городом, успешно перемалываются штурмовыми подразделениями, рассказал предприниматель Евгений Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский двинет свои полки в контрнаступление сразу же после окончательной потери Бахмута. Кроме того, Киев дожидается хорошей погоды – сейчас почти везде идут дожди, превращающие дороги в ловушки для танков и тяжелой бронетехники, передает портал Gazeta.ru.

Пригожин также назвал еще одну возможную причину переноса контрнаступления. Это День Победы. По мнению главы «Группы Вагнера», Зеленский мечтает подгадить России праздник, поэтому может отдать приказ о начале операции в ночь на 9 мая или непосредственно в этот день.