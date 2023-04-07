Вооруженные силы Украины должны получить от правительства Словакии истребители МиГ-29, в которых после проведенного технического обслуживания российскими специалистами был выявлен ряд дефектов. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на заявление главы оборонного ведомства Словакии Ярослава Надя.

По словам словацкого министра обороны, технические специалисты Российской Федерации продолжали обслуживать истребители МиГ-29 вплоть до 2022 года. При этом после проведенного ими последнего технического обслуживания в двигателях самолетов были выявлены определенные неисправности.

Надь подчеркнул, что не имеет оснований обвинять российских специалистов в диверсии, однако неисправности были выявлены только в тех агрегатах самолетов, которые обслуживались техниками из России. По словам одного из словацких пилотов, после проведенного технического обслуживания один из двигателей истребителя МиГ-29 исправно проработал всего лишь 70 часов вместо положенных 350.