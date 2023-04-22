Представители компании Jaguar поделились информацией о планах дальнейшего развития британского автомобильного бренда, выпускающего премиальные машины. В течение пяти лет компания планирует выпустить три новых электрических автомобиля.

В рамках недавно принятой стратегии развития JLR Reimagine первой в серию пойдет модель электромобиля в кузове классического спортивного седана GT, премьера которого должна состояться уже в 2024 года. Сообщается, что стоимость новинки будет составлять примерно 125 тысяч долларов (более 10 миллионов рублей).

В этом году начнутся ездовые испытания электромобиля, при этом премьера и серийное производство должны стартовать ближе к концу 2024 года, а первые автомобили клиенты смогут получить уже в начале 2025 года. Представители компании обещают, что данная модель станет самой мощной серийной машиной от Jaguar за всю историю британской марки. При этом запас хода создатели обещают порядка 700 километров от одной зарядки.