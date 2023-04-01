Журналисты испанского издания El Pais взяли интервью у 26-летнего украинского военного, который сменил работу в IT-компании на территориальную оборону Украины, хотя до этого не имел никакого боевого опыта.

Он отметил, что сейчас находится в Артемовске (Бахмуте), где не прекращаются ожесточенные бои и возмутился действиями украинского командования. Он заявил, что на передовую постоянно отправляют военнослужащих, не прошедших подготовку, вместо опытных и обученных бойцов.

«Больше всего меня бесит то, что на передовую посылают корпус теробороны, а не более опытных бойцов», – заявил он журналистам.

Напомним, на Украине продолжается насильственная мобилизация, в рамках которой граждан прямо с улицы увозят в военкоматы, проводят формальное подобие медицинской комиссии и без подготовки отправляют на фронт.