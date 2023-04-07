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Портал «Свободная пресса» сообщил, что российские ВС сумели поднять со дна Черного моря обломки потерпевшего крушение американского беспилотного аппарата MQ9 Reaper («Жнец»). Авторы публикации напоминают, что из-за падения дрона США были вынуждены отказаться от разведывательных полетов у границ Крыма, чтобы не нарываться на новые подобные неприятности.

Российским же инженерам удалось изучить обломки дрона. Отмечается, что они получили много полезной информации о конструкции и принципах работы радиоэлектронных узлов аппарата, а также его длиннофокусного оптического оборудования.

Напомним, что инцидент с MQ9 произошел 14 марта. Один из истребителей ВКС РФ, сопровождавших дрон, в ходе выполнения маневра повредил ему винт. США решили не рисковать потерей беспилотного аппарата и его попаданием в руки российских конструкторов и утопили его в Черном море. Однако БПЛА все же удалось изучить.

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