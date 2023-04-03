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Эксперты предполагают, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай связан с попыткой ЕС продвинуть свои интересы в этой стране.

Глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков указал на то, что Китай заинтересован в хороших отношениях со всеми своими партнерами, включая ЕС и Россию, поскольку это имеет для них важное экономическое значение.

Однако, руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев выразил сомнения, что визит Макрона может привести к каким-либо значимым результатам в отношениях между ЕС и Китаем.

Тем не менее, он отметил, что китайские власти готовы вести диалог и учитывать разные точки зрения в анализе международной обстановки.

Визит Макрона в Китай  состоится 5–7 апреля, вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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