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Американский военный эксперт, подполковник американской армии в отставке Дэниэл Дэвис в своей статье для американского интернет-издания 19FortyFive отметил, что возможный конфликт между КНР и Тайванем не стоит сравнивать с противостоянием между ВСУ и ВС РФ в зоне СВО.

Несмотря на то, что возникновение вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем на данный момент является минимальным, в будущем такие события не стоит исключать. Если КНР решил силовыми методами вернуть под свой контроль Тайвань, то, по всей вероятности, в противостояние будут вовлечены Соединенные Штаты. А это нанесет серьезный ущерб флоту и ВВС США, уверен эксперт.

Дэвис считает, что Пекин тщательно следит за вооруженными действиями на Украине, происходящими между российской и украинской армиями.  Однако вторжение НОАК на остров может быть не таким сложным, нежели противостояние между ВС РФ и ВСУ, длящееся уже более года.

На Украине на протяжении восьми лет продолжался вооруженный конфликт внутри страны между жителями Донбасса, не желающим жить под гнетом киевского режима и правительственными вооруженными силами, которые поддерживает население западных регионов страны. Исторически сложилось, что Западная Украина имела антироссийские настроения, а восточные регионы, наоборот, всегда были близки с Россией. В Тайване не наблюдается такой неприязни к жителям материкового Китая.

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