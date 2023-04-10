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10 апреля – ИА Discover24.ru. Ликвидация передового штаба оперативной группировки ВСУ «Харьков» на Купянском направлении – это несомненный успех российских ВС, сообщил изданию «Известия» военный эксперт Василий Дандыкин. Он пояснил, что к работе в подобных штабах привлекаются в основном опытные офицеры, замену которым найти не так просто.

По словам аналитика, подобные командные пункты размещаются в непосредственной близости от передовой. Они оперативно получают информацию о происходящем на линии соприкосновения, быстро и грамотно ее обрабатывают, после чего принимают решения. Так, украинские военные могли в режиме онлайн получать сведения от беспилотных аппаратов и разведывательных подразделений. Поэтому потеря такого командного пункта – это серьезная проблема для ВСУ.

Напомним, удар был нанесен планирующими авиабомбами. Дандыкин уверен, что «умные» боеприпасы будут использоваться все чаще, так как они позволяют решать широкий спектр боевых задач с минимальными затратами.

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