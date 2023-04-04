Российская армия, возможно, не сможет остановить контрнаступление ВСУ на первом рубеже, однако стратегических целей украинские военные всё же не достигнут. После провального контрнаступления у Киева не останется сил для ведения боевых действий. Такой прогноз сделал военный эксперт Владислав Шурыгин – пишет издание “Военное дело”.

Специалист уверен: ВСУ намерены начать наступательную операцию, но не могут сделать этого сейчас, поскольку не позволяют погодные условия. По словам Шурыгина, промедление сильно бьёт по украинским войскам – каждую неделю ВСУ теряют в боях по бригаде.

Шурыгин также отметил, что российских военных ждут тяжёлые бои. При этом эксперт уверен, что контрнаступление истощит силы ВСУ и Киеву понадобится несколько месяцев, чтобы сформировать новые ударные подразделения. За это время качество российской армии возрастёт в разы.